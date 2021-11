Shitstorm für Modedesigner : Wolfang Joop äußert sich frauenfeindlich in Interview

Berlin Der Modeschöpfer Wolfgang Joop hat sich in einem Interview mit dem „Spiegel“ frauenfeindlich geäußert. Seine Meinung über den früheren Umgang mit Models schockiert das Netz.

Der Modeschöpfer Wolfgang Joop hat wegen seiner Meinung zum früheren Umgang mit Models deutliche Kritik im Netz erhalten. Als „Verherrlichung von Gewalt und Demütigung von Frauen“ bezeichnete etwa die Grünen-Europaabgeordnete Katrin Langensiepen auf Twitter die Äußerungen. In einem Interview des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ (Freitag) hatte Joop gesagt, er habe bei Karl Lagerfelds Tod geweint, „weil diese Welt so wunderbar frivol und frigide war. Alles war käuflich. Die Agenturen gaben die Schlüssel zu den Zimmern der Models, die nicht so viel Geld brachten, an reiche Männer. Und wenn sich ein Mädchen beschwerte, hieß es: Wir können auch auf dich verzichten.“