Vorwürfe gegen Ex-Security-Mitarbeiter Prozess um Vergewaltigungen in Asylunterkunft beginnt mit Disput

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, während seiner früheren Tätigkeit beim Sicherheitsdienst in einer Flüchtlingsunterkunft für Frauen in Nürnberg zwei Bewohnerinnen mehrfach vergewaltigt und eine weitere Bewohnerin sexuell belästigt zu haben. Der Mann soll den Frauen gedroht haben, seine Position auszunutzen und ihnen vom Jugendamt ihr Kind wegnehmen zu lassen. Eine der Frauen soll er in den Jahren 2018 bis 2022 mindestens 72 Mal vergewaltigt haben, eine weitere Frau in fünf Fällen. Eine dritte Frau soll er unter anderem gegen ihren Willen geküsst haben.