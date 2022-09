Online-Forum „BoysTown“ : Schwere sexuelle Gewalt an Kindern - Plattformbetreiber vor Gericht

Frankfurt/Main Vier Männer sollen ein Online-Forum mit Hunderttausenden Nutzern zum internationalen Austausch von Videos und Bildern mit schwerer sexueller Gewalt an Kindern aufgebaut haben. Stunden braucht die Staatsanwaltschaft zum Prozessauftakt, um die Vorwürfe aufzuzählen.

Das Ausmaß schockiert auch erfahrene Ermittler: In Frankfurt hat der Prozess um die Online-Plattform „BoysTown“ begonnen, über die mehr als 400.000 Nutzer weltweit jahrelang Fotos und Videos von teilweise schwerster sexueller Gewalt an Kindern ausgetauscht haben. Vor dem Landgericht müssen sich seit Mittwoch vier Männer verantworten, die die Plattform betrieben oder sich an deren Betrieb beteiligt haben sollen. Zwei von ihnen sollen zudem in mehr als 40 Fällen Kinder sexuell missbraucht haben.