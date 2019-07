Zahlen, Gesetze und Statistiken : Nehmen Sexualstraftaten zu? Ein Faktencheck

Berlin Ob Freiburg, Mülheim oder Mallorca: Die Schlagzeilen zum Thema Sexualstraftaten in Deutschland scheinen zuzunehmen. Aber stimmt das wirklich? Der Faktencheck.

FAKTEN: Wie verschiedene Frauenberatungsstellen angeben, ist es ein Mythos, dass Vergewaltigungen meist nachts in einsamer Umgebung von Unbekannten begangen werden. Terre des Femmes scheibt etwa, dass in 70 Prozent der Fälle die eigene Wohnung Tatort sei. „Die eigene Wohnung ist für Frauen der häufigste Tatort bei einer Vergewaltigung oder anderen Formen sexualisierter Gewalt - und nicht, wie häufig angenommen, der dunkle Park oder die Straße“, so Expertin Birkmann. „Somit ist es in der Mehrheit der Fälle auch kein unbekannter Täter, sondern häufig ein Bekannter aus dem näheren Umfeld oder sogar jemand aus der Familie.“