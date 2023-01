Schluss mit dem Tabu-Thema Lasst uns mehr über Sex reden

Im Fernsehprogramm reihen sich heiße Filmküsse an erotische Sexszenen, während in der Werbung der neuste Vibrator angepriesen wird und das Magazin am Kiosk fünf einfach Tipps für einen besseren Orgasmus bietet. Das Thema Sex ist präsent. Und doch zählt das Reden darüber noch immer zu einem der größten Tabus. Das ergab eine Befragung des Marktforschungsunternehmens Ipsos mit 1000 Frauen und Männern. Demnach sprechen 28 Prozent der Frauen und 22 Prozent der Männer mit niemandem über das eigene Sexualleben. Gleichzeitig wünschen sich 72 Prozent der Befragten einen offeneren Umgang mit persönlichen und intimen Themen.