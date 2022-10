Der Vampir von Düsseldorf

Peter Kürten tötete zur Zeit der Weimarer Republik neun Menschen, die meisten davon mit einer Schere. In wenigen Fällen trank er das Blut seiner Opfer, was ihm seinen Beinamen einbrachte. Kürten, dessen Taten auch international für Aufmerksamkeit sorgten, wird am 2. Juli 1931 in Köln hingerichtet. Sein mumifizierter Kopf (Foto) ist heute im Museum "Ripley’s Believe It Or Not!" im US-Staat Wisconsin ausgestellt.