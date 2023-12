Hochwasser Serengeti-Park überflutet

Das Hochwasser hat auch den Serengeti-Park Hodenhagen stark getroffen. Weite Teile des Geländes nördlich von Hannover sind nach Parkangaben überflutet und teilweise gar nicht oder nur noch mit Unimogs oder Traktoren zu erreichen. „Es ist eine Notlage, wie wir sie der fast 50-jährigen Geschichte des Parks so noch nie erlebt haben“, sagte Inhaber Fabrizio Sepe am Mittwoch. „Es grenzt an ein Wunder, dass unsere rund 1500 Tiere noch sicher sind.“