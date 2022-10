In Seenot vor Norderney : Kitesurfer in der Nordsee muss stundenlang auf Pegelmessturm ausharren

Kitesurfer in der Nordsee muss stundenlang auf Pegelmessturm ausharren

In Seenot vor Norderney

Ein Kitesurfer springt bei starkem Wind meterhoch in die Luft. (Symbolfoto) Foto: AP/Alex Brandon

Bremen Der als vermisst gemeldete Mann war am Sonntagabend von einer Fähre bemerkt worden. Seenotretter brachten ihn erschöpft, aber wohlauf in Sicherheit. Er war mit seinem Kiteschirm von starkem Wind abgetrieben worden.

Ein abgetriebener Kitesurfer hat auf der Nordsee vor der Insel Norderney mehrere Stunden auf einem Pegelmessturm ausharren müssen. Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Sonntagabend in Bremen mitteilte, wurde der bereits vermisst gemeldete Mann von der Besatzung einer Fähre bemerkt und von Seenotrettern in Sicherheit gebracht. Er war stark erschöpft, aber wohlauf.