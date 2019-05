Mutmaßliche Entführung in Potsdam : Sechsjährige aus Möbelhaus verschwunden – Mann festgenommen

Mutmaßliche Entführung in Potsdam

Potsdam Ein sechsjähriges Mädchen verschwindet am Samstag aus einem Möbelhaus. Einen Tag später wird sie weinend von Polizisten auf einem Bürgersteig gefunden. Nun hat es eine Festnahme gegeben.

Nach dem vorübergehenden Verschwinden eines sechsjährigen Mädchens in Potsdam ist ein Mann festgenommen worden. Der Sachverhalt werde unter allen strafrechtlichen Gesichtspunkten intensiv geprüft, erklärte die Potsdamer Staatsanwaltschaft am Montag. Ob ein Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gestellt wird, werde ebenfalls noch geprüft.

Das Kind hatte einen Potsdamer Möbelmarkt am Samstag ohne seinen Vater verlassen, woraufhin es als vermisst gemeldet wurde. Am Sonntagmittag entdeckten Polizisten das Mädchen weinend auf einem Gehweg in Potsdam.