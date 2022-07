Tiktoker wagt zweiten Anlauf : Sean möchte in Badeschlappen 100 Kilometer zum Parookaville-Festival laufen

Das Ziel des 100-Kilometerlaufs von Tiktoker Sean und Daniel Danger von 1 Live ist das Parookaville-Festival in Weeze. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Der Tiktoker Sean wollte Anfang Juli zu Fuß in Badeschlappen von Lüdenscheid ans holländische Meer laufen und scheiterte. Nun wagt er zusammen mit dem Radiosender „1 Live“ einen zweiten Versuch – 100 Kilometer von Köln nach Weeze zum Parookaville-Festival.

Anfang Juli machte der 18-jährige Tiktoker Sean Schlagzeilen, weil er von seiner Heimat Lüdenscheid aus in Badeschlappen zu Fuß rund 360 Kilometer bis ans holländische Meer laufen wollte. Auf dem Tiktok-Kanal „Quer in den Westen“ dokumentierte er seine Reise - und auch sein Scheitern. Im letzten Video (vom 4. Juli 2022) verkündete er, ihm fehle ein angemessener Schlafplatz, er habe einen Sonnenbrand und Schulterschmerzen vom Gewicht seines Rucksacks und würde die Tour abbrechen. Gleichzeitig kündigte er jedoch an, den Lauf noch diesen Sommer nachzuholen.

Und nun meldet sich Tiktoker Sean tatsächlich mit einer neuen Challenge zurück: Zusammen mit 1-Live-Moderator Daniel Danger möchte er 100 Kilometer in Badeschlappen von Köln zum Parookaville-Festival in Weeze laufen. Auf Instagram gibt sich Sean optimistisch, was die Tour anbelangt: „Dieses Mal haben wir besser geplant, ich bin eingecremt und die Sonne ist nicht so stark.“

Die beiden starteten ihre Reise am Mittwochmorgen (20. Juli 2022) und haben ihren Instagram-Stories zufolge schon mehr als 22 Kilometer zurückgelegt. Und während sich Tiktoker Sean bislang wacker schlägt, gehen vom Moderator Daniel Danger schon die ersten Beschwerden aus: Er hat seine Badeschlappen anders als Sean vorher nicht eingelaufen und klagt über Druckstellen an den Füßen. Zudem macht ihm die Hitze bei den ganzen Feldwegen zu schaffen: „Super Timing, Wasser leer, ich fühl mich, als ob wir in der Wüste wären.“

Für heute haben sich die beiden rund 60 Kilometer Strecke vorgenommen, sie möchte es bis nach Viersen schaffen. Am Tag darauf soll dann die restliche Strecke von Viersen nach Weeze folgen. So wären die beiden pünktlich zum Start des Parookaville-Festivals am 22. Juli 2022 in Weeze.

(hf)