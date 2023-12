In Wohnung verschanzt Polizeieinsatz wegen Widerstand gegen Abschiebung in Schwerin

Nach einem mehrstündigen Polizeieinsatz in Schwerin wegen einer geplanten Abschiebung von zwei Männern haben Einsatzkräfte die Lage unter Kontrolle gebracht. Sie drangen am Mittwochvormittag in eine Wohnung ein, in der sich eine Familie verschanzt hatte. Eine Frau, die die Abschiebung zunächst verhindert hatte, wurde widerstandslos festgenommen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Insgesamt seien in der Wohnung sechs Personen gewesen, darunter auch Kinder.