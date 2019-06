Schweres Unwetter in Berlin : Fernzüge stehen still - mehr als 200 Feuerwehreinsätze in eineinhalb Stunden

Fernzüge stehen still - mehr als 200 Feuerwehreinsätze in eineinhalb Stunden

Berlin Der Himmel verfinsterte sich wie in der Nacht. Dann folgten Blitze, Donner - und erneut gingen wahre Wolkenbrüche über Berlin nieder.

Ein schweres Unwetter über Berlin hat am Mittwochabend erneut für Chaos in der Hauptstadt gesorgt. Umgerissene Bäume fielen auf Straßen und S-Bahn-Gleise, Züge fielen aus, auf dem Wannsee kenterten Boote. Bisher gebe es aber keine Meldungen über Schwerverletzte oder Tote, sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend. Die Feuerwehr, die erneut den Ausnahmezustand ausgerufen hatte, fuhr in eineinhalb Stunden mehr als 200 Einsätze.