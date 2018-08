In Hessen hat sich die Hitze der vergangenen Wochen am Abend des 7. Juli 2018 in heftigen Gewittern entladen. Straßen wurden überflutet, Keller liefen voll. Besonders betroffen war der Ort Kirchhain, wie auch dieses Foto zeigt. Darauf zu sehen ein überfluteter Garten mit überschwemmten Gartenmöbeln.