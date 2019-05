Schwere Umweltstraftat in Südbaden : Diebe graben 3000 geschützte Orchideen-Knollen aus

Kappel-Grafenhausen Vor dem großangelegten Raub war das südbadische Naturschutzgebiet das größte Gebiet für zwei seltene Orchideen-Arten in Deutschland. Jetzt könnte der Bestand unwiederbringlich verloren sein. Der Schaden geht in die Hunderttausende.

Aus einem Naturschutzgebiet in Südbaden haben Diebe Tausende Orchideen-Knollen im Wert von schätzungsweise 250.000 Euro gestohlen. „Das ist ein Frevel an der Natur“, sagte am Donnerstag der Vorsitzende des Arbeitskreises Heimische Orchideen Baden-Württemberg, Dietrich Bergfeld. An keinem anderen Ort in Deutschland habe es so viele Pflanzen der beiden seltenen Arten Hummel-Ragwurz und Große Spinnen-Ragwurz gegeben. Nach Schätzung des Experten kann es Jahrzehnte dauern, bis sich die Bestände erholen - wenn überhaupt.