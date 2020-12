Waghalsige Flucht über Autobahn : Männer brechen in Haus der Rettungsleitstelle in Schweinfurt ein

Männer brechen in Haus der Rettungsleitstelle in Schweinfurt ein

Schweinfurt Zwei Einbrecher in Schweinfurt sind in das falsche Kaffee-Geschäft eingebrochen. Denn eine Etage darüber haben Feuerwehr und Rettungsdienst ihre Leitstelle. Widerstandslos ergeben haben sich die zwei dennoch nicht.

Zwei Männer sind in ein Geschäft für Kaffeemaschinen in Schweinfurt in Bayern eingebrochen - offenbar nicht ahnend, dass sich in den Räumen darüber die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst befindet. Ein Mitarbeiter der Leitstelle bemerkte laut Polizei in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Geräusche und entdeckte beim Blick aus dem Fenster die Einbrecher. Als die Polizei-Streifenwagen eintrafen, starteten die Einbrecher eine riskante Flucht mit einem hochmotorisierten Luxuswagen und rasten über mehrere Autobahnen. An einer Raststätte versuchten sie, zu Fuß zu flüchten. Die Polizei fasste dort einen 23-Jährigen. Der Mittäter entkam.