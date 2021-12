Demo mit verletztem Kind : Gewalttäter nach Corona-Demo in Schnellverfahren verurteilt

Am Sonntagabend war eine Demo in Schweinfurt aus dem Ruder gelaufen. Foto: dpa/Josef Lamber

Schweinfurt Nach der aus dem Ruder gelaufenen Demonstation gegen die Corona-Maßnahmen in Schweinfurt sind vier Angeklagte bereits verurteilt worden. Sie kamen mit Bewährungsstrafen davon.

Nur einen Tag nach gewalttätigen Corona-Protesten in Schweinfurt sind vier Angeklagte bereits verurteilt worden. In beschleunigten Verfahren verhängte das Amtsgericht Schweinfurt am Montag Geld- und Bewährungsstrafen. Bei der Demonstration am Sonntagabend waren acht Polizisten und mehrere Teilnehmer der Kundgebung verletzt worden, darunter auch ein vierjähriges Kind.