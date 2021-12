Polizei setzt Schlagstöcke und Pfefferspray ein : Acht Festnahmen bei gewalttätiger Corona-Demo in Schweinfurt

Acht Festnahmen bei gewalttätiger Corona-Demo in Schweinfurt

Ein Corona-Protest in Schweinfurt (Archivfoto). Foto: dpa/Oliver Schikora

Schweinfurt In Schweinfurt ist eine Kundgebung gegen Corona-Maßnahmen aus dem Ruder gelaufen: Die Polizei musste eingreifen und wurde attackiert. Bei der Demo wurde ein vierjähriges Kind verletzt.

Nach gewalttätigen Übergriffen während einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen ist es in Schweinfurt am Sonntagabend zu mehreren Festnahmen und Verletzungen unter anderem eines vierjährigen Kindes gekommen. Die Polizei nahm acht Personen fest und leitete gegen 44 Personen ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein, wie die Polizei Unterfranken in der Nacht zum Montag mitteilte.