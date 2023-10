Leichenfund vor 26 Jahren Schwarzwald-Cold-Case bei „Aktenzeichen XY“ – 50 mögliche Hinweise

Das berichtete ein Sprecher des Freiburger Polizeipräsidiums am Donnerstag auf Anfrage in Lörrach. Die Beamten würden die Hinweise nun bearbeiten. Die Leiche der rund 20 Jahre alten Frau war am 24. Juli 1997 bei Todtnau gefunden worden, wie die Polizei berichtet hatte. Ermittlungen ergaben damals, dass die Frau mehrere Tage bis etwa zwei Wochen in einem Erdaushub in der Nähe eines Parkplatzes gelegen haben muss. Eine Identifizierung gelang bisher nicht.