Schwangerschaftabbrüche in Deutschland : Zahl der Abtreibungen steigt deutlich an

Zahl der Abtreibungen steigt deutlich an

Schwangerschaftabbrüche in Deutschland

Wiesbaden Auch im zweiten Quartal ist die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche deutlich gestiegen. Zwischen Anfang April und Ende Juni ließen 25.600 Frauen eine Abtreibung vornehmen. Das ist, verglichen mit dem zweiten Quartal des Vorjahres, eine Zunahme um 11,5 Prozent.

Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mit. Damit setzte sich ein Trend aus den ersten drei Monaten fort. Auch zu Jahresbeginn seien deutlich mehr Abtreibungen gemeldet worden. Dagegen sei die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche 2020 noch um 5,4 Prozent, im vergangenen Jahr immerhin noch leicht um 0,9 Prozent zurückgegangen. Seit der Jahrtausendwende war statistischen Daten zufolge die Zahl der Abtreibungen in den meisten Jahren rückläufig.