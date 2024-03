Großeinsatz in Niedersachsen Schüsse in Nienburg – keine weiteren Polizisten bei Einsatz verletzt

Bei dem Polizeieinsatz in Nienburg an der Weser sind außer einer angeschossenen Polizistin keine weiteren Beamten verletzt worden. Andere Kollegen hätten keine Verletzungen erlitten, sagte eine Sprecherin der Polizei Verden am Ostersonntag. Die angeschossene Beamtin habe „potenziell lebensgefährliche Verletzungen“ erlitten, sei aber außer Lebensgefahr.