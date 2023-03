In Hamburg sind bei Schüssen in einer Kirche der Zeugen Jehovas am Donnerstagabend (9. März) acht Menschen tödlich verletzt worden. Unter den Toten ist offenbar auch der mutmaßliche Täter. Am Mittag um 12 Uhr will an diesem Freitag die Polizei über den Fortschritt der Ermittlungen informieren. Wir begleiten die Pressekonferenz im Liveblog.