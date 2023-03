„Brutale Gewalttat“ So reagieren Kanzler Scholz und andere auf die tödlichen Schüsse in Hamburg

Und es gibt weitere Reaktionen aus der Politik, so äußerte sich am Freitagmorgen etwa Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD): „Ich bin erschüttert über die furchtbare Gewalttat in einer Gemeinde der Zeugen Jehovas in Hamburg“, schrieb Faeser auf ihrem persönlichen Twitterprofil. Ihre Gedanken seien bei den Opfern, deren Angehörigen und den Gemeindemitgliedern. Die Hintergründe würden mit Hochdruck ermittelt, erklärte Faeser.