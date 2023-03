Polizei spricht von Großlage Schüsse bei Zeugen Jehovas in Hamburg – mehrere Tote und Verletzte

Polizeikräfte haben bei ihrem Einsatz mit Toten und Verletzten in Hamburg einen Schuss am Tatort gehört. Die Kräfte seien gegen 21.15 Uhr gerufen worden, sehr schnell am Tatort eingetroffen und weit ins Gebäude vorgedrungen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagabend dem Sender n-tv. Sie hätten zunächst Tote und Verletzte gesehen und dann einen Schuss gehört. Im oberen Teil des Gebäudes hätten sie eine Person gefunden, die möglicherweise der Täter sei.