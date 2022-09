Faustschläge ins Gesicht : Schrankenwärter greift NDR-Mitarbeiter bei Dreharbeiten an

Oldenburg Zwei Männer, die an einem Bahnübergang ein Interview führen wollten, sind von einem 36 Jahre alten Schrankenwärter angegriffen worden. Den Schlägen ging ein Streit voraus, beide Opfer mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Ein Schrankenwärter hat bei einem Streit um Dreharbeiten an einem niedersächsischen Bahnübergang einen Mitarbeiter des Norddeutschen Rundfunks (NDR) und einen Interviewpartner angegriffen und verletzt. Wie die Polizei in Oldenburg mitteilte, war das NDR-Kamerateam am Mittwoch zu Aufnahmen am Bahnübergang in der Gemeinde Rastede. Dabei sollte auch ein Mitarbeiter des Fahrgastverbands Pro Bahn interviewt werden.