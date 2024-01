Neue Studie Schon 22 Millionen elektronische Rezepte ausgestellt

Auch der Markt für Gesundheits-Apps hat sich deutlich vergrößert. Er verdoppelte sich 2023 auf rund 125 Millionen Euro. Ärzte verschrieben die digitalen Helfer rund 235.000 mal - mehr als doppelt so oft wie 2022. Zugleich steigt auch die Zahl der Anwendungen, die ein breites Spektrum an Krankheiten - von Wirbelsäulen- und Stoffwechselerkrankungen über Krebs bis hin zu Burnout - abdecken. Bis Mitte Januar wurden 53 Anwendungen für 12 Therapiegebiete in das Verzeichnis der von den Kassen finanzierten digitalen Helfer aufgenommen - 20 mehr als im Jahr zuvor.