Winter im Frühling Viele Unfälle auf rutschigen Straßen – Neuschnee am Sonntag erwartet

Winterliche Verhältnisse im April: Schnee, Hagel, Glatteis und starker Regen haben schon am Samstag für zahlreiche Unfälle im Straßenverkehr gesorgt. Für diesen Sonntag kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) teils kräftigen Schneefall im Mittelgebirgsraum an - und warnte auch vor Glatteis. Besonders in Bayern könne es demnach zu Verkehrsbehinderungen und Gefahr durch Baumschäden aufgrund der hohen Schneelasten kommen. Im Freistaat könne es am Morgen vor allem im Norden und an den Alpen auch bis in die tieferen Lagen hinein kräftig schneien. In der Nacht war auf den Straßen Bayerns aber nichts passiert, wie die zuständigen Polizeipräsidien mitteilten.