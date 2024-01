Unfälle, Verspätungen, Schul- und Flugausfälle Schnee und Glätte – so sieht es aktuell in Deutschland aus

Reisende mussten sich bundesweit auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. Das galt für den Verkehr auf den Straßen, für Verbindungen auf der Schiene und in der Luft. Am Frankfurter Flughafen wurden nach Angaben einer Fraport-Sprecherin am Mittwoch von 1047 geplanten Flügen bereits 600 annulliert. Am Flughafen München wurden laut dem Airport mehr als 250 von rund 650 geplanten Starts und Landungen annulliert. Auch am Berliner Hauptstadtflughafen BER gab es vereinzelt Ausfälle. Der Flughafen Saarbrücken kündigte bereits am Dienstagabend an, dass er seinen Flugbetrieb am Mittwoch komplett einstellt.