Glatteis-Nacht: Bayerische Polizei zieht erste Bilanz nach Schneechaos

München Der andauernde Schneefall hat viele Polizisten im südlichen Bayern in der Nacht zum Sonntag beschäftigt

. „Wir hatten seit Samstagabend 140 Einsätze wegen heruntergefallener Äste oder liegengebliebener Autos“, sagte ein Sprecher der Polizei Oberbayern Süd am Sonntagmorgen. Verkehrsunfälle blieben überwiegend ohne Verletzte. Ähnliches meldete die Polizei für den nördlichen Bereich Oberbayerns.

Am Samstag hatte es in München zahlreiche Flugausfälle gegeben, zwei Menschen waren ums Leben gekommen (hier mehr über die Wetterlage in Bayern erfahren)