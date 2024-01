Wintereinbruch Deutsche Bahn warnt vor erheblichen Einschränkungen – auch in NRW

Die Deutsche Bahn meldete bereits erste Beeinträchtigungen im Fernverkehr auf der Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Frankfurt am Main. Es komme dort zu Verspätungen, Umleitungen und Ausfällen, erklärte das Verkehrsunternehmen. Konkret Betroffen sein könnten in NRW etwa die Linien RE8, S12 oder S19 zum Flughafen Köln/Bonn, aber auch viele andere Linien etwa in der Eifel oder in Südwestfalen sowie Züge Richtung Hessen und Rheinland-Pfalz.