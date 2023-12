Schiene, Straße, Luft und Bundesliga betroffen Heftige Schneefälle treffen Süddeutschland – Folgen das ganze Wochenende über

Es fallen im Fernverkehr die Verbindungen von der bayerischen Landeshauptstadt nach Salzburg, Innsbruck, Nürnberg, Stuttgart und Lindau aus. Von den Einschränkungen betroffen sind auch sämtliche Verbindungen des Fernverkehrs von Nordrhein-Westfalen in Richtung München, so eine Sprecherin auf Anfrage unserer Redaktion. Am Samstagmorgen hatte es bereits einzelne Ausfälle von Düsseldorf in Richtung Süden gegeben. Die Züge aus NRW Richtung München sind gleichzeitig wichtige Umsteigeverbindungen, etwa nach Frankfurt oder Mannheim.