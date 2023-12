Heftige Schneefälle in Süddeutschland Bahnverkehr stark beeinträchtigt – Flugverkehr in München eingestellt

Schnee und Eis haben im Süden Bayerns auf den Straßen und bei der Bahn für Chaos gesorgt – mit Folgen auch noch am Samstagmorgen, und zwar in ganz Süddeutschland. Derzeit komme es zu Verspätungen und Zugausfällen, teilte eine Bahnsprecherin am Samstagmorgen mit. Der Hauptbahnhof in München könne nicht angefahren werden. Unter anderem im Großraum München sei der Fernverkehr aktuell eingestellt – der Regionalverkehr sei stark beeinträchtigt.