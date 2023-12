Heftige Schneefälle in Süddeutschland Münchener Hauptbahnhof und Flughafen gesperrt – Bayern-Spiel abgesagt

Auch am Flughafen Stuttgart waren Winterdienstarbeiten im Gange, der Flugbetrieb allerdings lief normal. Wie eine Sprecherin am Samstag sagte, gab es am Morgen keine Behinderungen oder gar Streichungen von Flügen. „Alles ist normal und im Rahmen des Üblichen“, sagte sie. Der Flughafen gehe davon aus, dass es auch für den Rest des Tages so bleibe. Nachdem der Flugverkehr am Münchner Flughafen vorübergehend eingestellt wurde, sei am Morgen eine Maschine aus Skopje in Stuttgart gelandet – das Flugzeug hätte eigentlich im bayrischen Memmingen ankommen sollen. Die Passagiere würden nun auf anderen Wegen nach Memmingen gebracht, sagte die Sprecherin.