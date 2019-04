Doppelmord von Schnaittach : Eltern erschlagen und eingemauert - Angeklagte legt Revision ein

Nürnberg Wegen Mordes an den Eltern des Mannes ist ein Ehepaar in der vergangenen Woche zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Dagegen hat die Angeklagte jetzt Revision eingelegt.

In dem Prozess waren am vergangenen Donnerstag ein 26-jähriger Informatiker und seine 23 Jahre alte Ehefrau wegen der Ermordung der Eltern des Mannes zu jeweils lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Das Landgericht Nürnberg-Fürth sah als erwiesen an, dass der Sohn in der Nacht auf den 14. Dezember 2017 seine im Bett liegende 66-jährige Mutter mit einem Zimmermannshammer erschlagen hatte. Danach tötete er damit auch seinen 70 Jahre alten Vater. Die Leichen der Opfer hatte die Polizei einige Wochen nach der Tat eingemauert im Garagenanbau des Anwesens im mittelfränkischen Schnaittach (Landkreis Nürnberger Land) entdeckt.