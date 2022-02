Erdogan-Gedicht : Böhmermann scheitert mit Verfassungsbeschwerde

Karlsruhe Der Satiriker Jan Böhmermann ist vor dem Bundesverfassungsgericht mit einer Verfassungsbeschwerde gegen Urteile gescheitert, die ein von ihm im Jahr 2016 vorgetragenes Schmähgedicht über den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan teils verboten.

Das Gericht nahm seine Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung an, wie es am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte. Gerichte in Hamburg hatten den größten Teil des Gedichts 2017 und 2018 verboten.