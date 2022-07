Bundespräsident spart Strom : Schloss Bellevue bleibt dunkel

Berlin Energiesparen ist spätestens seit dem Beginn des Ukraine-Krieges ein Topthema. Auch der erste Mann im Staat handelt - Schloss Bellevue ist jetzt nachts weniger glanzvoll. Weitere Maßnahmen sollen folgen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will beim Stromsparen angesichts drohender Energieknappheit mit gutem Beispiel vorangehen. Sein Berliner Amtssitz Schloss Bellevue wird nachts in der Regel nicht mehr angestrahlt. Dies geschehe nur noch zu besonderen Anlässen wie etwa Staatsbesuchen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin . Die repräsentative Beleuchtung der Schlossfassade sei bereits im Mai abgestellt, die Beleuchtung des Außenbereiches auf das aus Sicherheitsgründen nötige Maß begrenzt worden.

Das von 1785 an errichtete Schloss Bellevue und das 1998 fertiggestellte Verwaltungsgebäude des Präsidialamts, die Hauptwache und die Parkanlage sollen von 2025 an grundlegend saniert werden. Bei dem unter Denkmalschutz stehenden Schloss müssen nach Angaben des Bundespräsidialamts Bausubstanz und technische Anlagen instandgesetzt werden. Weitere Maßnahmen werden die energetische Sanierung und das Einrichten eines Presse- und Besucherbereichs sein. Auch das Problem der mangelnden Barrierefreiheit soll dann angegangen werden.

Die Arbeiten werden mehrere Jahre dauern. Der Bundespräsident und seine Mitarbeiter müssen in dieser Zeit in ein Ausweichquartier umziehen, das bis Ende 2024 in der Nähe des Hauptbahnhofs entstehen soll. Wenn sie in ihr altes Domizil zurückkehren können, sollen andere Bundesbehörden den Bürobau nutzen. Diese Rückkehr wird allerdings Steinmeier in seiner 2027 auslaufenden zweiten Amtszeit nicht mehr erleben, sondern erst seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger.