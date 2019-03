Aus der Türkei nach Deutschland: Schleuser pfercht syrische Familie eine Woche auf Lkw ein

Rosenheim Wenig zu essen und ein paar Decken war alles, was der Schleuser ihnen für eine Woche gegeben hatte: Der bislang Unbekannte hat eine 4-köpfige Familie aus Syrien auf einem Lkw eingepfercht und so von der Türkei nach Deutschland gebracht.

Die Eltern und ihre zwei Kinder mussten nach eigenen Angaben nur mit einigen Decken und einem kleinen Nahrungsmittelvorrat auf einer etwa zwei bis drei Meter langen Fläche auf der Lastwagenladefläche ausharren, wie die Bundespolizei am Dienstag in Rosenheim mitteilte.

Demnach gaben die Eltern an, dass sie während eines Halts an einer Tankstelle die Plane der Lastwagenladefläche von innen aufgeschnitten hätten. Mit einem Taxi hätten sie sich dann zur Polizei in Rosenheim fahren lassen und dort Asyl beantragt.