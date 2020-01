Tragisches Unglück in Schleswig-Holstein : Unfall in Baumarkt löst Kettenreaktion aus - Seniorin von Briketts und Trümmern erdrückt

Neumünster Eine Frau fährt mit ihrem Wagen in den Eingangsbereich eines Baumarkts. Die dort gestapelten Waren und die Trümmer begraben eine Seniorin unter sich. Sie stirbt noch an der Unfallstelle.

Bei einem tragischen Unfall in einem Baumarkt in Nortorf in Schleswig-Holstein ist eine 76-Jährige von Briketts und anderen Waren verschüttet und dadurch getötet worden. Wie die Polizei am Dienstagabend in Neumünster mitteilte, fuhr eine 70-jährige Autofahrerin aus noch ungeklärten Gründen in den Eingangsbereich des Markts und löste eine Kettenreaktion aus.