Pfefferspray half nicht : Polizei schießt auf Randalierer mit Camping-Axt

Die Polizisten kamen nach dem Vorfall in psychologische Betreuung. Foto: dpa/Friso Gentsch

Weißenhäuser Strand Ein 33-jähriger Mann ist in Schleswig Holstein durch einen Schuss aus einer Polizeipistole verletzt worden. Der Behörde zufolge war er zuvor mit einer Camping-Axt bewaffnet auf Beamte losgegangen. Er wird im Krankenhaus behandelt.

Polizisten haben im Ferienzentrum Weißenhäuser Strand in Schleswig-Holstein auf einen mit einer Camping-Axt bewaffneten Mann geschossen. Zeugen hatten am Dienstag die Polizei alarmiert, dass der 33-Jährige zur Mittagszeit mit der Axt Passanten bedroht und offenbar mehrere Autos beschädigte, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte.