Schleswig-Holstein Polizei findet rund 120 Waffen im Haus eines 74-Jährigen

Ermittler haben in Schleswig-Holstein bei einem Mann ein großes Waffenarsenal ausgehoben und beschlagnahmt. In dem Einfamilienhaus des 74-Jährigen wurden fast 120 Waffen gefunden, darunter etwa Pistolen, Revolver und Armbrüste, wie die Polizei in Flensburg am Freitag mitteilte. Eine Erlaubnis habe der Mann nur für 13 Waffen vorlegen können.