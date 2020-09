Kurioser Vorfall in Schleswig-Holstein : Da steht ein Schaf … in der Markthalle?

Da steht ein Schaf … in der Markthalle?

Kurioser Vorfall in Schleswig-Holstein

Heidgraben Mehr Schafe als Einwohner? Nein, das stimmt in Schleswig-Holstein dann doch nicht. Trotzdem sind sie prägend für die Landschaft im nördlichsten Bundesland. Was ein Schaf nun im beschaulichen Heidgraben anstellte, überrascht aber.

Ein junger Schafbock ist im schleswig-holsteinischen Heidgraben durch eine Markthalle gelaufen und hat dort die Gäste eines Cafés erschreckt. Das eineinhalb Jahre alte Tier verschaffte sich bereits am 28. August durch die Automatiktür Zugang zum MarktTreff, wie Marktleiter Manfred Langer am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Das Tier sei etwa anderthalb Kilometer entfernt ausgebüxt und durch den Ort gelaufen, sagte Langer. „Der hat was zum Rammeln gesucht.“ Er habe das Tier zum Ausgang im Café-Bereich getrieben und aufgepasst, dass es nicht in Richtung der Hauptstraße lief, so Langer.