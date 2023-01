Mutter lebensgefährlich verletzt 21-Jähriger stirbt in Schleswig-Holstein offenbar durch Rauchgas

In Schleswig-Holstein ist ein 21-Jähriger offenbar durch giftige Grillgase gestorben. Der junge Mann hielt sich am Samstag mit seiner Mutter in einer Wohnung in Neumünster auf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden hatten demnach vermutlich auf dem Balkon gegrillt und dann den noch nicht vollständig abgelöschten Grill in die Wohnung geholt - dies war laut Polizei vermutlich der Auslöser der tödlichen Vergiftung mit Kohlenmonoxid.