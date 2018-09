Schlecky Silberstein macht Satire-Video über Chemnitz und erhält Morddrohung

Berlin In einem Satire-Video griff Christian Brandes - Künstlername: Schlecky Silberstein - die Vorfälle von Chemnitz auf. Die Reaktion der Rechten fiel heftig aus: Auf seiner Website berichtet Silberstein von Gewaltaufrufen und einer Morddrohung.

Schlecky Silberstein und sein Team hatten das Video in der vergangenen Woche produziert. Das Ergebnis veröffentlichten sie am Montag unter dem Titel „Volksfest in Sachsen“ auf Youtube. In dem 1:37 Minuten langen Clip werden viele Beteiligte der Vorfälle in Chemnitz durch den Kakao gezogen: Rechtsextreme, Gegendemonstranten, Politiker, Polizisten und Journalisten.