Schlauchbootunglück auf dem Rhein : Einsatzkräfte suchen weiterhin nach vermisstem Mädchen

Einsatzkräfte fahren mit einem Schlauchboot nahe der Stelle auf dem Rhein, an der am 30. Mai ein Schlauchboot verunglückt ist. Foto: dpa/Benedikt Spether

Gerstheim/Kehl Drei Menschen sterben beim Kentern eines Schlauchboots auf dem Rhein. Zwei Tage später wird noch immer nach einem vermissten Mädchen gesucht.

Einsatzkräfte aus Frankreich und Deutschland haben zwei Tage nach dem Schlauchbootunglück auf dem Rhein mit drei Toten die Suche nach einem vermissten Mädchen fortgesetzt. Am Samstag wurden auch zwei Drohnen eingesetzt, wie eine Sprecherin der französischen Polizei sagte. Die Suche nach dem Mädchen erstreckte sich auf den Abschnitt vom Unglücksort im elsässischen Gerstheim bis Straßburg. Wie die Präfektur berichtete, wurde die Suche am Abend unterbrochen - sie sollte am Sonntag wieder aufgenommen werden.