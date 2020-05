Schlangengift statt Chemotherapie : Prozess gegen Heilpraktikerin in München gestartet

München Eine krebskranke Frau bricht eine Chemo- und Strahlentherapie ab und verlässt sich auf Kapseln mit Schlangengift. Kurz darauf ist sie tot. Jetzt muss die Justiz klären, welche Rolle ihre Heilpraktikerin dabei spielte.

Muss eine Heilpraktikerin einem fünf Jahre alten Jungen Schmerzensgeld zahlen, weil seine Mutter an Krebs starb? Mit dieser Frage hat sich das Oberlandesgericht (OLG) München am Donnerstag befasst. Die zentrale Frage: Hat die Heilpraktikerin der an Gebärmutterhalskrebs erkrankten Frau dazu geraten, eine Strahlentherapie abzubrechen oder nicht? Kläger ist der kleine Sohn der Frau - vertreten durch seinen Vater. Der fordert Schmerzensgeld und Schadenersatz für sein Kind in Höhe von insgesamt rund 170.000 Euro. Das Landgericht Passau hatte die Klage abgewiesen, der Kläger zog eine Instanz weiter.