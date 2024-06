Umfrage Wie viele Stunden die Deutschen durchschnittlich schlafen

Die Deutschen schlafen im Schnitt acht Stunden und 37 Minuten pro Tag. Dies gilt über alle Alters- und Bevölkerungsgruppen hinweg für Menschen ab zehn Jahren, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag zur Zeitverwendungserhebung für 2022 mitteilte. Bei der Umfrage von 2012/13 waren es noch acht Minuten weniger. Es fließen auch die Schlafzeiten an Krankheitstagen, Feiertagen und Wochenenden ein. An Wochenenden und Feiertagen schliefen die Menschen ab zehn Jahren mit durchschnittlich 9 Stunden und 15 Minuten fast eine Stunde mehr als werktags mit 8 Stunden und 20 Minuten.