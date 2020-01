Feuer in Scheuring : 200 Schafe sterben bei Stallbrand

Ingolstadt In der Gemeinde Scheuring in Bayern sind am Montagmorgen rund 200 Schafe durch einen Stallbrand verendet. Wie die Polizei in Ingolstadt mitteilte, ist bislang unklar, wodurch das Feuer in dem Gebäude ausbrechen konnte.

Für die Tiere kam trotz eines sofortigen Feuerwehreinsatzes jede Hilfe zu spät.

Der Stall brannte komplett nieder, den Schaden durch das Feuer schätzten die Beamten vorläufig auf hunderttausend Euro. Die Ermittlungen zur Ursache übernahm die Kriminalpolizei.

