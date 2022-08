In Seenot geraten : Heftige Unwetter in Süditalien – deutsche Touristen auf Sardinien gerettet

Cagliari Zwei deutsche Touristen waren auf Sardinien mit Kanus unterwegs als sie von dem heftigen Wetterumschwung überrascht wurden. Die Küstenwache musste die beiden aus dem Wasser retten.

Heftige Unwetter im Süden Italiens und auf den Inseln Sizilien und Sardinien haben zwei deutsche Touristen in Seenot gebracht. Die beiden mussten in der Bucht von Cagliari auf Sardinien von der Küstenwache gerettet werden. Wie die Nachrichtenagentur Ansa am Freitag meldete, wurden die beiden am Donnerstagabend von dem Wetterumschwung überrascht, als sie mit Kanus auf dem Meer unterwegs waren. Nachdem der Kanu-Verleiher Alarm geschlagen hatte, fanden Helfer der Küstenwache die beiden unterkühlten Urlauber.