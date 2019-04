Sarah Wiener über Beleidigungen : „Die Welt ist von zwei Prozent Spinnern überzogen - und alle schreiben mir“

Sarah Wiener mit einer Vanilleschote in der Küche der Mensa der Hochschule. Foto: dpa/Patrick Pleul

Wien Die Fernsehköchin Sarah Wiener (56) hat einen Ordner für Beschimpfungen. Der könnte bald noch dicker werden: Die Köchin kandidiert für Österreichs Grüne bei der Europawahl.

„Ich habe den Traum, mal ein Theaterstück daraus zu machen, wenn ich Rentnerin bin“, sagte Wiener der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Es ist so was von absurd, dass man gar nicht mehr beleidigt ist, weil man denkt: Die Welt ist von zwei Prozent Spinnern überzogen. Und alle schreiben mir.“ Der Ordner sei kein E-Mail-Ordner, sondern ein richtiger. „Ich bin ein altes Mädchen. Ich bin sehr für analog.“