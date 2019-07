Einsatz in Rheinland-Pfalz : Sanitäter während der Fahrt von Druckluftwaffe angeschossen

Einsatz in Rheinland-Pfalz

Mainz In Rheinland-Pfalz ist am Sonntagabend ein Notfallsanitäter während seines Dienstes angeschossen worden. Er wurde leicht verletzt.

Während der Fahrt ist ein Sanitäter in Mainz durch das offene Fenster seines Rettungswagens von einem Geschoss getroffen und leicht verletzt worden. Am Sonntagabend fuhr der Wagen im Stadtgebiet, als der 24 Jahre alte Sanitäter am Arm getroffen wurde. Das Geschoss stamme laut Polizei von einem Luftgewehr oder einer Luftpistole.