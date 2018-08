Sangerhausen: Rentner in Wanne verbrüht - Pflegerin verurteilt

Rentner in Wanne verbrüht - Pflegerin verurteilt

Das Amtsgericht in Sangerhausen, wo der Prozess stattfand (Symbolfoto). Foto: dpa/Jan Woitas

Sangerhausen Ein 79-jähriger Heimbewohner hatte in einer Badewanne schwerste Verbrühungen erlitten und war einige Tage danach gestorben. Nun wurde in dem Fall eine Pflegerin verurteilt.

Nach dem Tod eines 79 Jahre alten Heimbewohners, der in einer Badewanne schwerste Verbrühungen erlitten hatte, ist eine Pflegerin zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Die Freiheitsstrafe von zwölf Monaten wurde am Mittwoch vom Amtsgericht Sangerhausen auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem soll die 50 Jahre alte Frau 1000 Euro an eine gemeinnützige Institution zahlen, die sich um Menschen mit Behinderung kümmert.